Alexis HK – « Comme un ours » Centre Culturel L’Antichambre, 25 septembre 2020 20:30, Mordelles. Vendredi 25 septembre 2020, 20h30 Sur place Plein tarif : 15€ , Tarif réduit : 12€ https://www.vostickets.net/billet?ID=L%27ANTICHAMBRE&SPC=5585, spectacle@lantichambre-mordelles.fr, 0223412706 Alexis HK s’est enfermé dans sa tanière pour composer un nouvel album « Comme un ours », un peu plus sombre mais toujours toute en élégance et en poésie. Après le triomphe de son hommage à Brassens Georges & moi, Alexis HK s’est enfermé dans sa tanière pour composer un nouvel album qu’il a réalisé de A à Z. Le pays a changé depuis la sortie de son dernier disque : 2015 a laissé des marques. Avec Comme un ours, Alexis nous dévoile une nouvelle facette de son talent, un peu plus sombre mais toujours toute en élégance et en poésie.Avec humour mais sans cynisme, avec tendresse mais sans fadeur, il nous revient sur scène et nous offre une collection de fables ironiques ancrées dans la réalité du moment comme la bande-son d’une époque affectée.

« Je vous conseille en ces temps de vacarme et de confusion, une bonne détox acoustique en écoutant Alexis HK, cultivateur de chansons jouissives. Faisons de la place à Alexis HK pour nous reconnecter avec le bon temps des chansons bien écrites, bien chantées, qui nous font une tête bien faite et un coeur bien plein… » France Inter, André Manoukian Avec :

Chant, guitare, ukulélé : Alexis HK

Contrebasse : Simon MARY

Piano, guitare, percussions : Sébastien COLLINET

Violoncelle : Julien LEFÈVRE Mise en scène, dramaturgie : Nicolas BONNEAU

Création lumières : Rodrigue BERNARD

Décors : Maël TEILLAND

Direction musicale : Sébastien COLLINET

Production : La Familia Centre Culturel L’Antichambre 85 Avenue du Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles 35310 Mordelles La Gandonnière Ille-et-Vilaine vendredi 25 septembre 2020 – 20h30 à 22h00

