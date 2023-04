12ème édition de la course nature de l’ASL Morcourt Morcourt Catégories d’évènement: Aisne

Morcourt

12ème édition de la course nature de l’ASL Morcourt, 2 juillet 2023, Morcourt. L’ASL Morcourt organise la 12ème édition de sa course nature le dimanche 2 juillet. Cette année, partez à la découverte des sources de la Somme..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . 10 . Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France



The ASL Morcourt organizes the 12th edition of its nature race on Sunday, July 2nd. This year, discover the sources of the Somme. La ASL Morcourt organiza el domingo 2 de julio la 12ª edición de su carrera por la naturaleza. Este año, descubra las fuentes del Somme. Der ASL Morcourt organisiert am Sonntag, den 2. Juli, die 12. Ausgabe seines Naturlaufs. Gehen Sie dieses Jahr auf Entdeckungsreise zu den Quellen der Somme. Mise à jour le 2023-04-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

