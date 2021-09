MORCHEEBA Salle de l’étoile, 21 mai 2022, Châteaurenard.

MORCHEEBA

Salle de l’étoile, le samedi 21 mai 2022 à 20:00

► MORCHEEBA : Groupe pionnier de la scène Britannique avec 9 albums sortis, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires, Morcheeba revient sur scène ! Les membres originaux du groupe, Skye Edwards et Ross Godfrey, ont sorti le 14 mai 2021 Blackest Blue, leur 10e album studio dans une discographie qui a traversé trois décennies. Cet album raffiné fusionne les précédentes incarnations et sons du groupe – downbeat, chill, electro-pop & soul – en un disque cohérent qui va chercher au plus profond de leur héritage musical multi-genres. Comme à son habitude, le groupe n’a pas abordé l’album avec des idées préconçues, et a plutôt créé un voyage organique qui représente le meilleur de Morcheeba. Pour le plus grand plaisir des fans, le groupe jouera des nouveaux titres extraits de Blackest Blue ainsi que ses plus gros tubes comme « Otherwise », « The Sea », et « Rome Wasn’t Built In A Day ». Cette tournée promet d’être pleine de surprises et de nouveaux sons ! Lien : [https://www.morcheeba.uk/](https://www.morcheeba.uk/) Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Balcon : 28€ \ Fosse Debout : 25€ \ Fosse Debout Réduit : 20€. ► Sur place : Balcon : 31€ / Fosse : 28€.

de 20,49 à 28,57€

♫♫♫

Salle de l’étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T23:00:00