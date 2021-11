Istres l'usine Bouches-du-Rhône, Istres Morcheeba l’usine Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Morcheeba l’usine, 20 mai 2022, Istres. Morcheeba

l’usine, le vendredi 20 mai 2022 à 20:00

Groupe pionnier de la scène Britannique et du trip hop, Morcheeba revient sur scène ! Les membres originaux du groupe, Skye Edwards et Ross Godfrey, ont sorti le 14 mai 2021 Blackest Blue, leur 10e album studio dans une discographie qui a traversé trois décennies. Cet album raffiné fusionne les précédentes incarnations et sons du groupe – downbeat, chill, electro-pop & soul – en un disque cohérent qui va chercher au plus profond de leur héritage musical multi-genres.

22 / 26€

♫♫♫ l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu l'usine Adresse Ancienne route de Fos - R.N 569, 13800 Istres Ville Istres lieuville l'usine Istres