Morcheeba + Daysy [COMPLET] Saint-Malo, 20 mars 2022

Morcheeba + Daysy [COMPLET] La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-03-20 – 2022-03-20 La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Concert avec report, les billets achetés pour les dates précédentes restent valables.

MORCHEEBA (Trip Hop / UK)

Pionnier de la scène trip-hop anglais avec 8 albums à son actif, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires, Morcheeba est de retour sur scène pour présenter en live son dernier album « Blaze Away » paru en 2018. Skye Edwards et Ross Godfrey, les membres fondateurs du groupe, sont passés maîtres dans la fusion du trip hop, downtempo, rhythm and blues et pop. « Blaze Away » est un retour aux joyeux mélanges de genres des débuts, avec cette fois une nouvelle approche, plus organique. Pour le plus grand bonheur des fans, le groupe n’hésite pas, parmi ses nouveaux titres, à interpréter sur scène ses plus célèbres tubes tels que « Otherwise », « The Sea », ou encore « Rome Wasn’t Built In A Day ». De quoi raviver de beaux souvenirs de nos plus jeunes années.

DAYSY (Pop Électro / FR)

Avec des chansons portées par des textes puissants, parfois soutenues par un groove aux confins de l’urbain, DAYSY offre un son à part, une voix unique, une attitude hors mode portée par une émotion omniprésente. Avec « Mama told me », premier extrait de l’album « Better days are coming » (sorti en septembre 2019) DAYSY est désormais prêt pour l’ultime rencontre : celle sur scène, avec le public.

info@lanouvellevague.org +33 2 99 19 00 20 https://lanouvellevague.org/

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

