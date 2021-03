Jarnac Jarnac Charente, Jarnac Morcheeba – Cognac Blues Passions Jarnac Catégories d’évènement: Charente

Jarnac

Morcheeba – Cognac Blues Passions, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Jarnac. Morcheeba – Cognac Blues Passions 2021-07-07 – 2021-07-07 Jardin Public Ile Madame

Jarnac Charente Jarnac Comme chaque année c’est à Jarnac que s’ouvrent les festivités du Blues Passions sur la scène Jarnac au cœur du blues en plein air surles bords de Charente. https://www.bluespassions.com/ Comme chaque année c’est à Jarnac que s’ouvrent les festivités du Blues Passions sur la scène Jarnac au cœur du blues en plein air surles bords de Charente.

Détails Catégories d’évènement: Charente, Jarnac Autres Lieu Jarnac Adresse Jardin Public Ile Madame Ville Jarnac