Vide dressing du Club Forme Morcenais Morcenx-la-Nouvelle, 21 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

RDV salle du Maroc, de 9h à 13h

Accueil des exposants à partir de 7h

Tarif: 6€ la table

Réservations et règlements auprès de L’Office de Tourisme (espèces ou chèques à l’ordre du club forme morcenais)

Contact: 06 58 04 79 50

Mail: otmorcenx@paysmorcenais.fr

Inscription du 18 sept Au 13 oct.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



RDV salle du Maroc, 9am to 1pm

Exhibitors welcome from 7am

Price: 6? per table

Reservations and payment at the Tourist Office (cash or cheques made out to Club forme morcenais)

Contact: 06 58 04 79 50

Mail: otmorcenx@paysmorcenais.fr

Registration from Sept. 18 to Oct. 13

Sala Marroquí RDV, de 9h a 13h

Recepción de expositores a partir de las 7h

Precio: 6? por mesa

Reservas y pago en la Oficina de Turismo (en efectivo o cheque a nombre del Club forme morcenais)

Contacto: 06 58 04 79 50

Correo electrónico: otmorcenx@paysmorcenais.fr

Inscripciones del 18 de septiembre al 13 de octubre

RDV Salle du Maroc, von 9 bis 13 Uhr

Empfang der Aussteller ab 7 Uhr

Preis: 6? pro Tisch

Reservierungen und Zahlungen beim Office de Tourisme (bar oder per Scheck an den Club forme morcenais)

Kontakt: 06 58 04 79 50

Mail: otmorcenx@paysmorcenais.fr

Anmeldung vom 18. September bis 13. Oktober

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Morcenx