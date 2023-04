Les Mardis Découverte – Lagunes et libellules, 22 août 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Partons pour un voyage dans le temps où le paysage était parsemé de nombreuses lagunes, plans d’eau d’âge glaciaire. Découvrez aussi l’animation sur la biodiversité existante : libellules et autres petites bêtes. Avec la participation d’un garde nature.

Boucle 15 km – 3h

Départ Office de Tourisme.

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let’s take a trip back in time when the landscape was dotted with numerous lagoons and ice age water bodies. Discover also the animation on the existing biodiversity: dragonflies and other small animals. With the participation of a nature guard.

Loop 15 km – 3h

Departure Tourist Office

Hagamos un viaje al pasado, cuando el paisaje estaba salpicado de numerosas lagunas y masas de agua de la Edad de Hielo. Descubra también la animación sobre la biodiversidad existente: libélulas y otros pequeños animales. Con la participación de un guardián de la naturaleza.

Loop 15 km – 3h

Oficina de Turismo de salida

Begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit, als die Landschaft von zahlreichen Lagunen, eiszeitlichen Wasserflächen, durchzogen war. Entdecken Sie auch die Animation über die vorhandene Biodiversität: Libellen und andere kleine Tiere. Mit der Teilnahme eines Naturschützers.

Rundweg 15 km – 3 Std

Start Office de Tourisme

