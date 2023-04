Baguage de passereaux Maison de site d’Arjuzanx, 22 août 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Tous les mardis matin, du 22 août au 12 septembre, suivez le guide sur le baguage des passereaux.

Places limitées – Sur inscription.

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 . EUR.

Maison de site d’Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Tuesday morning, from August 22 to September 12, follow the guide on the banding of passerines.

Limited places – On registration

Todos los martes por la mañana, del 22 de agosto al 12 de septiembre, siga la guía de anillamiento de paseriformes.

Plazas limitadas – Previa inscripción

Jeden Dienstagmorgen, vom 22. August bis zum 12. September, folgen Sie dem Führer über die Beringung von Sperlingsvögeln.

Begrenzte Plätze – Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-02-23 par OT Morcenx