Les Mardis Découverte – L’ancien site minier, 15 août 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Dame Nature et l’Homme ont fait des merveilles sur cet ancien site minier d’extraction de lignite à ciel ouvert. Partez pour cette surprenante promenade ressourçante et enrichissante sur la Réserve d’Arjuzanx.

Boucle 17 km – Durée 3h

Départ église Morcenx-Bourg.

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mother Nature and Man have worked wonders on this former brown coal mining site. Go for this surprising, rejuvenating and enriching walk on the Arjuzanx Reserve.

Loop 17 km – Duration 3h

Departure from Morcenx-Bourg church

La madre naturaleza y el hombre han hecho maravillas en esta antigua explotación minera de lignito a cielo abierto. Realice este sorprendente, rejuvenecedor y enriquecedor paseo por la Reserva de Arjuzanx.

Loop 17 km – Duración 3h

Salida de la iglesia de Morcenx-Bourg

Mutter Natur und der Mensch haben auf diesem ehemaligen Braunkohletagebaugelände Wunder vollbracht. Begeben Sie sich auf diese überraschende, erholsame und bereichernde Wanderung durch das Arjuzanx-Reservat.

Rundweg 17 km – Dauer 3 Std

Start Kirche Morcenx-Bourg

