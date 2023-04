Réserve d’Arjuzanx, Nuit des étoiles Maison de site d’Arjuzanx, 12 août 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Les étoiles filantes s’observent à la Réserve d’Arjuzanx. Conférence suivie de l’observation du ciel. Dès 8 ans – sur inscription

gratuit.

Maison de site d’Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Shooting stars are observed at the Arjuzanx Reserve. Conference followed by sky observation. From 8 years old – on registration

free

Observación de estrellas fugaces en la Reserva de Arjuzanx. Conferencia seguida de observación del cielo. A partir de 8 años – previa inscripción

gratuito

Sternschnuppen lassen sich im Arjuzanx-Reservat beobachten. Vortrag mit anschließender Himmelsbeobachtung. Ab 8 Jahren – mit Anmeldung

kostenlos

Mise à jour le 2023-02-23 par OT Morcenx