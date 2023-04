Promenade guidée du jeudi Maison de site d’Arjuzanx, 10 août 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Tous les jeudis, du 13 juillet au 31 août, accompagnez le guide naturaliste dans sa promenade matinale.

Sur inscription.

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 12:00:00. EUR.

Maison de site d’Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday, from July 13 to August 31, accompany the naturalist guide on his morning walk.

On registration

Todos los jueves del 13 de julio al 31 de agosto, acompañe al guía naturalista en su paseo matinal.

Previa inscripción

Begleiten Sie jeden Donnerstag vom 13. Juli bis 31. August den Naturführer auf seinem Morgenspaziergang.

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-02-21 par OT Morcenx