Les balades nautiques du mercredi matin Réserve Arjuzanx, 26 juillet 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Tous les mercredis matins du 12 juillet au 30 août, balade nautique sur le lac de la plage ou celui de Commanday

Sur inscription.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

Réserve Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday morning from July 12 to August 30, water ride on the beach lake or Commanday lake

On registration

Todos los miércoles por la mañana del 12 de julio al 30 de agosto, deportes náuticos en la playa o en el lago de Commanday

Previa inscripción

Jeden Mittwochmorgen vom 12. Juli bis zum 30. August, Wasserspaziergang auf dem Lac de la Plage oder dem Lac de Commanday

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-02-21 par OT Morcenx