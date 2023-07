Fête au jardin Morcenx-la-Nouvelle, 20 juillet 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Ouverte aux familles à partir de 17h , suivit d’un apéro tapas.

Au programme :

– animation sur le gaspillage alimentaire par le cjs

– webradio

– 17h/18h parcours nature (sur inscription) et jeux surdimensionner

– 17h/19h sophrologie parents enfants (sur inscription).

Open to families from 5pm, followed by a tapas aperitif.

On the program :

– animation on food waste by the cjs

– webradio

– 5pm/6pm nature trail (registration required) and oversized games

– 5pm/7pm sophrology for parents and children (registration required)

Abierto a las familias a partir de las 17.00 horas, seguido de un aperitivo de tapas.

En el programa

– animación sobre el despilfarro alimentario a cargo del cjs

– webradio

– 17.00-18.00 recorrido por la naturaleza (inscripción obligatoria) y juegos de gran tamaño

– 17.00-19.00 sofrología para padres e hijos (inscripción obligatoria)

Für Familien ab 17 Uhr geöffnet, gefolgt von einem Aperitif mit Tapas.

Auf dem Programm stehen:

– animation über Lebensmittelverschwendung durch das cjs

– webradio

– 17h/18h Naturparcours (nach Anmeldung) und überdimensionale Spiele

– 17h/19h Sophrologie für Eltern und Kinder (nach Anmeldung)

