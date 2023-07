Partir en livre – La liberté Morcenx-la-Nouvelle, 18 juillet 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Cette année, la médiathèque et le Ludobus du Pays Morcenais s’associent à la réserve nationale d’Arjuzanx pour célébrer la fête du livre pour la jeunesse.

Au programme de cette édition dont le thème est la liberté des lectures, des jeux et un atelier d’illustration animé par Sabrina Ambre Biller..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. .

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



This year, the Pays Morcenais multimedia library and Ludobus are joining forces with the Arjuzanx national reserve to celebrate the children’s book festival.

On the program for this year’s event, whose theme is freedom, are readings, games and an illustration workshop led by Sabrina Ambre Biller.

Este año, la biblioteca multimedia del Pays Morcenais y Ludobus se unen a la reserva nacional de Arjuzanx para celebrar la fiesta del libro infantil.

El programa de este año, que tiene como tema la libertad, incluye lecturas, juegos y un taller de ilustración a cargo de Sabrina Ambre Biller.

Dieses Jahr feiern die Mediathek und der Ludobus des Pays Morcenais gemeinsam mit dem Nationalreservat von Arjuzanx das Fest der Jugendbücher.

Auf dem Programm stehen Lesungen, Spiele und ein Illustrationsworkshop unter der Leitung von Sabrina Ambre Biller.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Morcenx