Fête de Garrosse – Grand concours photos Morcenx-la-Nouvelle, 15 juin 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

1er CONCOURS PHOTOS du 15 juin au 5 août 2023 à 12h00. Pour cette 1ère édition, 3 thèmes sont proposés : A : Le patrimoine local B : La faune et la flore C : La Nouvelle Aquitaine… Gratuit….

2023-06-15 à ; fin : 2023-08-05 . EUR.

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



1st PHOTO CONTEST from June 15 to August 5, 2023 at 12:00 noon. For this 1st edition, 3 themes are proposed: A: Local heritage B: Fauna and flora C: New Aquitaine… Free entry…

1er CONCURSO FOTOGRÁFICO del 15 de junio al 5 de agosto de 2023 a las 12h. Para esta 1ª edición, se proponen 3 temas: A: Patrimonio local B: Flora y fauna C: Nueva Aquitania… Entrada gratuita…

1. FOTOWETTBEWERB vom 15. Juni bis zum 5. August 2023 um 12.00 Uhr. Für diese 1. Ausgabe werden 3 Themen vorgeschlagen: A: Das lokale Erbe B: Fauna und Flora C: Nouvelle Aquitaine… Kostenlos…

