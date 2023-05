« Nuits des forêts » – ARTELANDES, L’art dévoile la forêt Maison de site, 11 juin 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

• Exposition

•Ateliers (arts visuels) proposés par les artistes d’Artelandes, performances arts visuels

Dans la forêt de la réserve naturelle :

• à partir de 14h30, parcours de découverte de la biodiversité de la forêt, visites guidées

… Soirée : Concert du groupe Alios.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Maison de site

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



? Exhibition

workshops (visual arts) proposed by the artists of Artelandes, visual arts performances

In the forest of the natural reserve:

? from 2:30 pm, discovery of the biodiversity of the forest, guided tours

… Evening : Concert of the group Alios

? Exposición

talleres (artes visuales) propuestos por los artistas de Artelandes, espectáculos de artes visuales

En el bosque de la reserva natural

? a partir de las 14.30 h, recorrido de descubrimiento de la biodiversidad del bosque, visitas guiadas

… Por la noche: Concierto del grupo Alios

? Ausstellung

workshops (visuelle Kunst), die von den Künstlern von Artelandes angeboten werden, Performance visuelle Kunst

Im Wald des Naturschutzgebiets :

? ab 14:30 Uhr, Rundgang zur Entdeckung der Biodiversität des Waldes, Führungen

… Abend: Konzert der Gruppe Alios

