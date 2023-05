Atelier fabrication de cosmétique 12 Pl. Léo Bouyssou, Médiathèque, 3 juin 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Fabriquons des cosmétiques avec Ma’Nature.

Au programme, vous apprendrez à fabriquer vous même, avec quelques produits simples, votre exfoliant doux pour le visage ainsi que votre lait hydratant après soleil.

Sur inscription..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

12 Pl. Léo Bouyssou, Médiathèque

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let’s make cosmetics with Ma’Nature.

On the program, you will learn how to make your own gentle facial scrub and after-sun moisturizer with a few simple products.

On registration.

Hagamos cosméticos con Ma’Nature.

En el programa aprenderás a elaborar tu propio exfoliante facial suave y tu crema hidratante para después del sol con unos sencillos productos.

Inscripción previa.

Stellen Sie mit Ma’Nature Kosmetika her.

Auf dem Programm steht, dass Sie lernen, mit einigen einfachen Produkten Ihr sanftes Gesichtspeeling und Ihre feuchtigkeitsspendende After-Sun-Milch selbst herzustellen.

Nach Anmeldung.

