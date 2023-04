Le suivi des cistudes Maison de site d’Arjuzanx, 10 mai 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Tous les mercredis matins, du 19 avril au 10 mai, accompagnez le garde naturaliste sur le suivi de la cistude.

Places limitées – Sur inscription.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 . EUR.

Maison de site d’Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday morning, from April 19 to May 10, accompany the naturalist guard on the monitoring of the cistude.

Limited places – On registration

Todos los miércoles por la mañana, del 19 de abril al 10 de mayo, acompañe al guarda naturalista en la vigilancia de la cista.

Plazas limitadas – Previa inscripción

Begleiten Sie vom 19. April bis zum 10. Mai jeden Mittwochmorgen den Naturschützer bei der Überwachung der Sumpfschildkröte.

Begrenzte Plätze – Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-02-23 par OT Morcenx