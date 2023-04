Divertimento Cinéma place Léo Bouyssou, 19 avril 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Ciné loisirs Morcenx et le Conservatoire de Musique et de Danses des Landes vous propose Divertimento « Parce que son rêve de diriger un orchestre était plus fort que tout »

Organisé en partenariat avec l’Ecole de Musique de Morcenx.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 . EUR.

Cinéma place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ciné loisirs Morcenx and the Conservatoire de Musique et de Danses des Landes offer you Divertimento « Because his dream of conducting an orchestra was stronger than anything else »

Organized in partnership with the Music School of Morcenx

Ciné loisirs Morcenx y el Conservatoire de Musique et de Danses des Landes le proponen Divertimento « Porque su sueño de dirigir una orquesta era más fuerte que cualquier otra cosa »

Organizado en colaboración con la Escuela de Música de Morcenx

Ciné loisirs Morcenx und das Conservatoire de Musique et de Danses des Landes präsentieren Ihnen Divertimento « Weil sein Traum, ein Orchester zu dirigieren, stärker war als alles andere »

Organisiert in Zusammenarbeit mit der Ecole de Musique de Morcenx

