Loto Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle, mercredi 14 février 2024.

Loto Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14

Ouvert à tous, adhérents ou non adhérents.

Venez nombreux ! Tentez votre chance et passez une agréable après-midi.

Ouvert à tous, adhérents ou non adhérents.

Venez nombreux ! Tentez votre chance et passez une agréable après-midi.

.

Place Léo Bouyssou Centre Jean Jaurès

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine amitiesdautomne@laposte.net



L’événement Loto Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Morcenx