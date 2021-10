Genève Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève Morceau de présent « … » Théâtre Am Stram Gram – Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre à Théâtre Am Stram Gram – Genève

Du 26 au 28 novembre 2021 Dès 10 ans · 1h environ MORCEAU DE PRÉSENT LOLA GIOUSE Pendant la fête à un moment, je vois deux adultes et une petite fille. La petite fille est devant un micro. Elle va parler ? À sa place, j’aurais peur. Je dirais quoi ? Les gens sont là pour l’écouter. Je sens qu’il va se passer un truc. Un truc important. On attend, on attend, on attend. La fille dit… Les « Morceaux de présent » sont une proposition théâtrale nouvelle imaginée pour les familles. Un·e artiste romand·e pioche dans les médias (journaux, radio, télévision, web) un événement ou un thème qui anime l’enfance et l’adolescence aujourd’hui, le dissèque, l’observe avec les jeunes spectateurs et spectatrices, jongle avec et en fait un moment spectaculaire. Vient ensuite un moment d’échange entre l’artiste et le public. Pour éviter d’aller au lit sans avoir compris les nouveaux mots prononcés vingt fois par les parents et trente fois par la télé dans la soirée, trouver ensemble notre rapport à l’actualité et suivre autrement le compas du monde.

De 10 à 25 francs

Ça a quelle importance, aujourd’hui, les mots d’une petite fille ? Théâtre Am Stram Gram – Genève Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T17:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T17:00:00 2021-11-28T18:00:00

