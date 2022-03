MORBIDFEST : I AM MORBID + HATE + BELPHEGOR + GUESTS L’Empreinte Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

**PASS VACCINAL OBLIGATOIRE** Gros plateau death metal avec I Am Morbid, groupe mené par les anciens membres de Morbid Angel David Vincent et Tim Yeung. Ils célébreront les 30 ans de l’album culte “Blessed are the Sick”. Histoire de faire une totale death metal, les polonais de Hate ainsi que les autrichiens de Belphegor complètent l’affiche de ce Morbidfest 2022. Il reste encore deux groupes à annoncer dont nous n’avons pas les noms à ce jour. Patience patience… I AM MORBID – [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCUDMrCf1SbVEIt4Ee6TE-2w) HATE – [YouTube](https://www.youtube.com/user/hatepoland) BELPHEGOR – [YouTube](https://www.youtube.com/user/BelphegorBand) **Profitez-en avec la PASS CULTURE !** **Sinon la billetterie c’est pas** [**là**](https://web.digitick.com/morbidfest-i-am-morbid-hate-belphegor-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-13-avril-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8716721.html) **!**

Adhérents 16€ / Préventes 23€ / Sur place 27€

Deux membres de Morbid Angel interprétant Blessed are the Sick pour les 30 ans de l’album, c’est juste mythique L’Empreinte 301 avenue de l’Europe, 77176, Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

2022-05-13

