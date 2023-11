Stefano di Battista ESPACE PIERRE AMOYAL, 23 janvier 2024, MORANGIS.

LES BORDS DE SCENES présente Pour ce rendez-vous exceptionnel, le célèbre saxophoniste Stefano Di Battista s’empare de musiques de films et redonne vie à de grands chefs-d’œuvre du septième art. Quel bonheur de voyager au son des standards qui ne cessent de nourrir notre imaginaire collectif ! Source créative inépuisable, associée à une grande variété d’images, ils se prêtent volontiers aux relectures et adaptations en tout genre. En plongeant ces airs éternels dans le jazz, Stefano Di Battista leur offre une nouvelle jeunesse et les élève à un niveau inédit. Parmi ces incontournables, les compositions du grand Ennio Morricone occupent une place de choix, mêlant mélodies hautement émotionnelles et harmonies savantes. Stefano Di Battista ne se cantonne pas aux plus célèbres bandes originales, celles qui sont gravées dans nos mémoires. Il choisit aussi des thèmes moins connus ou des airs de films moins célébrés, histoire de rappeler qu’Ennio Morricone a signé plus de 500 bandes-son, dont beaucoup restent à découvrir… Stefano Di Battista Stefano Di Battista

ESPACE PIERRE AMOYAL MORANGIS 12 avenue de la République Essonne

