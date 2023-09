Séjour Nature en Maison-Tendresse MORAINVILLE-JOUVEAUX Percy, 24 octobre 2023, Percy.

Séjour Nature en Maison-Tendresse 24 octobre et 2 novembre MORAINVILLE-JOUVEAUX En fonction du QF CAF

Dans un petit village de Normandie, vient passer tes vacances au plus près de la nature !

Entre campagne et mer, les activités ne manqueront pas :

– découverte de la faune et de la Flore environnante,

– sorties à la journée à la mer

– jardinage au potager du centre

– activités culturelles (musée Paléo Space, zoo de Cerza) et manuelles (fresque, landart…)

– activités sportives (vélo, foot, tennis, basket, trampoline…)

L’équipe d’animation n’attend plus que toi !

MORAINVILLE-JOUVEAUX La CANNERIE 27260 Percy 50410 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « sejours@enfantsdelaterre.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.30.54.10.11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679132597 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T10:30:00+02:00 – 2023-10-24T11:00:00+02:00

2023-11-02T18:00:00+01:00 – 2023-11-02T18:30:00+01:00

Nature campagne