Moraillissimo Pithiviers-le-Vieil, samedi 8 juin 2024.

Moraillissimo Pithiviers-le-Vieil Loiret

Samedi

La Roseraie de Morailles accueille la fée des fleurs et le monde magique des femmes-fleurs. Venez les découvrir au cours d’une rêverie déambulatoire en habits de fleurs, un spectacle théâtralisé, ludique, pédagogique et musical, un hommage à la poésie de la nature.

Une création des SAFRAGINAIRES avec le concours des comédiens de l’Étoile Pithivérienne et de bénévoles costumés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-09

940 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire animation@roseraiedemorailles.com

