Pau Musée national et domaine du château de Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Moquons-nous des jours sans joie… Musée national et domaine du château de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Moquons-nous des jours sans joie… Musée national et domaine du château de Pau, 18 septembre 2021, Pau. Moquons-nous des jours sans joie…

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée national et domaine du château de Pau

### “Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie” disait Charles Trénet. Nous convoquerons donc les sourires et même les rires au Château de Pau durant ces deux journées. **De 9h30 à 17h** Visite commentée du musée sur réservation uniquement [[https://www.weezevent.com/visite-commentee-du-chateau-de-pau](https://www.weezevent.com/visite-commentee-du-chateau-de-pau)](https://www.weezevent.com/visite-commentee-du-chateau-de-pau) **De 13h à 17h30** **Maison Baylaucq** Visite libre de l’exposition _Vous avez dit parc !_ Découverte de la présentation des travaux des Centres de loisirs ayant participé à l’opération _C’est mon patrimoine !_ **Jardins du château** A vos téléphones pour un parcours **Géocaching**! Flashez le QR code pour accéder à l’application et c’est parti ! Répondez aux énigmes de cache en cache et remportez un petit cadeau souvenir (le carnet de jeu vous sera remis sur demande dans la cour du château). **De 14h à 17h45** **Cour d’honneur du château** Animations non-stop par le Collectif _Passe-pieds_ et la compagnie _De tous les arts quand je joue._

Gratuit. Pour le géocaching vous munir d’un téléphone. Visite du musée sur réservation uniquemement.

“Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie” disait Charles Trénet. Nous convoquerons donc les sourires et même les rires au Château de Pau durant ces deux journées. Musée national et domaine du château de Pau Rue du Château, 64000 Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Musée national et domaine du château de Pau Adresse Rue du Château, 64000 Pau Ville Pau lieuville Musée national et domaine du château de Pau Pau