Moov’O’Der Giffaumont-Champaubert, 20 mai 2022, Giffaumont-Champaubert. Moov’O’Der Chemin de la Cachotte Autour du Lac du Der et le vendredi à Saint-Dizier Giffaumont-Champaubert

2022-05-20 – 2022-05-22 Chemin de la Cachotte Autour du Lac du Der et le vendredi à Saint-Dizier

Giffaumont-Champaubert Marne Initiation, découverte, démonstration des sports nautiques, sports de glisse et autres sports.

Animations Initiation, découverte, démonstration des sports nautiques, sports de glisse et autres sports. Concerts. Spectacle pyrotechnique sur le Lac du Der tourisme@lacduder.com +33 3 26 72 62 80 http://www.lacduder.com/ Initiation, découverte, démonstration des sports nautiques, sports de glisse et autres sports.

