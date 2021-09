Metz Centre des congrès Robert-Schuman Metz, Moselle Moovijob Centre des congrès Robert-Schuman Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Moovijob Centre des congrès Robert-Schuman, 3 septembre 2021, Metz. Moovijob

Centre des congrès Robert-Schuman, le vendredi 3 septembre à 09:30

Le salon de l’emploi Moovijob va connaître une nouvelle édition vendredi 3 septembre 2021 au centre des congrès Robert-Schuman de Metz (Moselle), de 9h30 à 17h. À quelques jours de l’événement, la programmation s’est étoffée avec la présence confirmée de 47 entreprises à ce jour. On y retrouvera notamment l’Armée, la gendarmerie nationale, CIC, la Banque populaire, la Caisse primaire d’assurance maladie, Batigère, Lidl, Noz…Près de 180 offres en Lorraine et au Luxembourg Pour donner une idée des offres déjà disponibles à ce jour, Moovijob a déjà publié une liste de postes à pourvoir en Lorraine, au Luxembourg et dans certaines zones du Grand Est. Ce mardi 31 août, 177 offres étaient déjà en ligne, dont une centaine en CDI. Plusieurs postes en intérim au Luxembourg figurent également dans la liste. Les candidats éventuels peuvent déjà préparer leur CV sur le site de Moovijob. Moovijob précise que les entreprises n’ont pas publié toutes leurs offres et que le nombre réel de postes à pourvoir pourrait être au moins le double de ce qui est déjà disponible en ligne. Des conférences organisées, pass sanitaire obligatoire Plusieurs conférences animeront la journée, sur les formations transfrontalières, sur les formations au poste de cadre ou de manager ou encore sur la préparation à un entretien d’embauche. À noter qu’il faudra présenter un pass sanitaire pour pouvoir se présenter à l’événement.

Sur inscription

Le salon Moovijob revient vendredi 3 septembre 2021 à Metz (Moselle). Près de 50 entreprises y participeront et près de 180 offres sont à pourvoir dans les environs. Centre des congrès Robert-Schuman Metz, Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T09:30:00 2021-09-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Centre des congrès Robert-Schuman Adresse Metz, Ville Metz lieuville Centre des congrès Robert-Schuman Metz