Vendredi 17 février (après-midi) Moovens roller rink Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan

Vendredi 17 février (après-midi) Moovens roller rink, 17 février 2023, Gradignan. Vendredi 17 février (après-midi) Vendredi 17 février, 13h00 Moovens roller rink

Sortie sur inscription et payante

Patinoire en roller !!! Moovens roller rink 11 Av. de la Madeleine, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine Viens essayer le roller sur une patinoire géante…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T13:00:00+01:00

2023-02-17T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu Moovens roller rink Adresse 11 Av. de la Madeleine, 33170 Gradignan Ville Gradignan Age minimum 11 Age maximum 17 lieuville Moovens roller rink Gradignan Departement Gironde

Moovens roller rink Gradignan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gradignan/

Vendredi 17 février (après-midi) Moovens roller rink 2023-02-17 was last modified: by Vendredi 17 février (après-midi) Moovens roller rink Moovens roller rink 17 février 2023 Gradignan Moovens roller rink Gradignan

Gradignan Gironde