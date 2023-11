Marché de Noël Moosch, 16 décembre 2023, Moosch.

Moosch,Haut-Rhin

Les jeunes du village vous invitent à leur marché de Noël dans une ambiance festive et chaleureuse..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est



The young people of the village invite you to their Christmas market in a warm and festive atmosphere.

Los jóvenes del pueblo te invitan a su mercado navideño en un ambiente cálido y festivo.

Die Jugendlichen des Dorfes laden Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt in einer festlichen und gemütlichen Atmosphäre ein.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin