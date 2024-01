Moor Mother présente ‘The Great Bailout’ à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, lundi 6 mai 2024.

Le lundi 06 mai 2024

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

10€

The Great Bailout est une œuvre majeure de l’artiste poète, activiste, expérimentatrice sonore et afrofuturiste Moor Mother (aka Camae Ayewa). En trio, elle présente pour la première fois à Paris ce neuvième album (le troisième sur ANTI-Records) qui met en lumière les horreurs d’un passé souvent oublié trop facilement.

The Great Bailout dissèque l’histoire et les effets durables du colonialisme britannique, en agissant comme une « cartographie non linéaire du colonialisme, de l’esclavage et du commerce en Grande-Bretagne et dans les pays du Commonwealth ».

Le mot « bailout » fait spécifiquement référence au fait que la loi de 1833 sur l’abolition de l’esclavage a garanti le versement d’indemnités considérables, non pas à ceux qui avaient été contraints à l’esclavage, mais aux « propriétaires » enregistrés dans l’ensemble de l’Empire britannique.

L’album comprend trois sections, allant d’une version déconstruite de l’hymne national britannique (God Save The Queen), en passant par des éléments de gospel et de soul africaine, jusqu’à la section finale : Liverpool Wins. Ayewa explique : « Il fait référence à cette période où le commerce de l’esclavage était si incroyable que Liverpool a dépassé Londres pendant un certain temps. Tout le paysage a changé, pour des générations ».

Cet album comprend notamment des contributions de Lonnie Holley, Mary Lattimore, Angel Bat Dawid.

Lafayette Anticipations 9 Rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/moor-mother-presente-great-bailout +33142828998 contact@lafayetteanticipations.com https://billetterie.lafayetteanticipations.com/moor-mother-presente-the-great-bailout-concert-lafayette-anticipations-paris-06-mai-2024-css5-lafayetteanticipationsweb-pg101-ri10237755.html

Ebru Yildiz Moor Mother