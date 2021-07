Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges MÔÔÔN FESTIVAL Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Raon-l’Étape Vosges Pour sa deuxième édition à Raon l’Etape, l’association « Carpe Diem », riche de 15 années d’expérience dans l’organisation de grands événements vous propose de réunir les mondes sportifs et artistiques, le temps d’un week-end.

Le village, installé autour de la piscine, vous accueille pour des parties endiablées de beach volley, molkky, aquagym, beach badminton, jeux de société, aquavolley, beach tennis, pétanque, beach basket, aqua basket, foot pool, beach soccer, …

Le soir, des concerts sont proposés : Flo N’Co, Danse Hermione, Waikiki Boys, DJ Toine, Chamboui. Ensuite, discothèque en plein air pour tous avec un set DJ.

3 jours festifs dans la bonne humeur !

Port du masque et respect des gestes barrière obligatoires selon les règles sanitaires en vigueur. festivalcarpediem@hotmail.fr +33 6 03 04 38 62 http://www.mooonfestival.fr/ Carpe Diem dernière mise à jour : 2021-06-25 par

