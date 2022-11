MoonTrip x Glazart : Kalte Liebe, Blame The Mono & Flymeon Glazart Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

MoonTrip x Glazart : Kalte Liebe, Blame The Mono & Flymeon Glazart, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 23h59 à 06h00

. payant 12/14/16 € + Fdl

Pour son retour à Paris, le crew MoonTrip investit à nouveau le Glazart avec un Line Up des ténèbres : Le Duo Berlinois le plus en vogue du live Techno-EBM Kalte Liebe, les petits princes de la Rave newschool Blame The Mono et le boss du Live Acid-Guitare Flymeon ! Composée d’une équipe de passionné.e.s, MoonTrip est une association ayant pour objectif le développement de la culture électronique en France. Après 6 ans d’organisation dans le sud de la France (Toulouse), plusieurs dates en club au compteur, mais aussi l’organisation de deux festivals : Castle Trip & Urban Kick, le crew est de retour pour faire bouger la capitale ! Glazart 7/15 avenue porte de la villette 75019 Paris Contact : https://fb.me/e/2aL7Q759n https://www.facebook.com/glazartparis https://www.facebook.com/glazartparis https://shotgun.live/fr/events/moontrip-kalte-liebe-live-blame-the-mono-flymeon-live-more

Moontrip

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Glazart Adresse 7/15 avenue porte de la villette Ville Paris lieuville Glazart Paris Departement Paris

Glazart Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MoonTrip x Glazart : Kalte Liebe, Blame The Mono & Flymeon Glazart 2022-11-19 was last modified: by MoonTrip x Glazart : Kalte Liebe, Blame The Mono & Flymeon Glazart Glazart 19 novembre 2022 Glazart Paris Paris

Paris Paris