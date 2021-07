Paris Jardin Nelson Mandela Paris MOONSONIC #00 Jardin Nelson Mandela Paris Catégorie d’évènement: Paris

MOONSONIC #00 Jardin Nelson Mandela, 28 août 2021-28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 17h à 18h

gratuit

Une jeune virtuose de beatbox du 93 se mèle à la voix puissante et soulful d’un guitariste du Nordeste brésilien. Un maitre indien de la flûte bansuri rivalise de rythmes avec un bassiste parisien aux origines cosmopolites. Ensemble ils font surgir une soul musique actuelle, empreinte de passion, en quête d’aventure et de découverte. Moonsonic #00 réunit des artistes issus des cultures urbaines des quatre coins du monde

Musique du monde soul, guitare, basse électrique, beatbox, flûte indienne bansuri concert plein air dans le cadre de l’hyperfestival Un évènement organisé par La Cabane Aux Fées se tenant dans le kiosque du jardin Nelson Mandela. Entrée libre et gratuite. Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces in- formations. Concerts -> Soul / Funk Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger Paris 75001

Les Halles, ligne 4 (99m) Étienne Marcel ligne 4 (318m) Bus 21, bus 38, bus 47, bus 58, bus 67, bus 69, bus 70, bus 72, bus 74, bus 75, bus 76, bus 81, bus 85 et bus 96 Châtelet-Les-Halles, lignes A, B et D velib : Station 1028, rue berger Station 1008, allee andre breton Station 1004, 1 place marguerite de navarre

Contact :La Cabane Aux Fées http://lacabaneauxfees.net/ https://m.facebook.com/musiquespectacle Concerts -> Soul / Funk Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-28T17:00:00+02:00_2021-08-28T18:00:00+02:00

©Gordon Johnson de Pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Nelson Mandela Adresse 32, rue Berger Ville Paris lieuville Jardin Nelson Mandela Paris