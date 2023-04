Blockchain In Grenoble Moonshot Labs Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Blockchain In Grenoble Moonshot Labs, 28 avril 2023, Grenoble. Blockchain In Grenoble Vendredi 28 avril, 18h00 Moonshot Labs Entrée gratuite mais inscription obligatoire L’évolution de la confiance et l’émergence du Web3 (30min) Web3, blockchain, NFT sont des mots très utilisés par les médias et les entreprises mais sommes-nous tous familiers avec ces concepts ? Gust Vansynghel, accompagnateur de projet chez l’incubateur Moonshot Labs vous invite à (re)découvrir l’histoire du Web et les notions importantes qui le définissent sous un prisme bien particulier : celui de la confiance…

15 minutes de questions/réponses sont prévues à la fin de cette partie. Blockchain et Web 3 : Les défis juridiques (20min) Maître Josquin Louvier du cabinet Champollion Avocats vous présentera les notions de smarts contrats et de NFT sous un prisme juridique : Les smart contracts sont-il vraiment des contrats ? Et sont-il si intelligents ?

Les NFT, un OJNI (objet juridique non identifié) 10 minutes de questions/réponses sont prévues à la fin de cette partie. Retours d’expérience d’entreprises qui ont misé sur la blockchain et le Web3 (30min) Julien Furlanetto, associé et CTO du cabinet de consulting Doors3, spécialisé dans l’accompagnement de projets d’entreprises Web3 (15min)

Thomas Debru, fondateur de la startup Genezys qui innove dans le domaine du sport grâce à la blockchain et au Web3 (15min) 15 minutes de questions/réponses sont prévues à la fin de cette partie.

En fin d’événement, un cocktail sera organisé pour faire connaissance et échanger dans un cadre plus informel !

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T21:30:00+02:00

