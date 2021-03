Moonrise Kingdom La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Nevers.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le vendredi 23 juillet à 21:30

Dans les années 60, Suzy grandit entre ses trois petits frères et ses parents dans une vaste maison, sur une petite île perdue au large de la Nouvelle-Angleterre. Armée de ses jumelles, l’enfant, difficile, scrute le monde, observant en particulier les rencontres secrètes entre sa mère Laura et le capitaine Sharp, de la police locale. Le chef scout Ward dirige avec rigueur son camp d’été, à l’autre bout de l’île. Un petit mot et un trou dans la toile de tente lui apprennent que le jeune Sam Shatusky a pris la clef des champs. C’est là, à l’abri des regards, que Suzy et Sam se rejoignent. Amoureux depuis un an, ils ont planifié leur fugue par courrier. Ils tentent d’échapper aux scouts lancés à leur poursuite, alors qu’une tempête approche…

Moonrise Kingdom est le septième long métrage de Wes Anderson, figure emblématique du cinéma indépendant américain. Comme à son habitude, il nous propose une histoire qui frôle le surréalisme et une galerie de personnages décalés, à la fois drôles, mélancoliques et tourmentés, dans un monde à part.

Entrée libre – Sur réservation

Vous en rêviez ? C’est désormais possible de profiter d’une projection en plein air, en bord de Loire ! L’écran du parvis sera inauguré avec ce classique du cinéma de Wes Anderson.

