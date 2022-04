Moonlight Rafting Villelongue, 13 juillet 2022, Villelongue.

Moonlight Rafting Base Sportive 24 rue de Couscouillet Villelongue

2022-07-13 20:00:00 – 2022-07-13 Base Sportive 24 rue de Couscouillet

Villelongue Hautes-Pyrénées Villelongue

EUR 40 55 Tarif : Apéritif dînatoire + descente nocturne, 55€ par participant sinon Descente nocturne uniquement, 40€ par participant

Venez fêter nos 15 ans au travers de deux soirées uniques ! Organisées exclusivement les soirs de pleine lune de juillet et d’août 2022, ces descentes nocturnes sont une occasion rare de découvrir le Gave de Pau de nuit, bercé d’une lumière enchanteresse. Deux options s’offrent à vous. Vous pouvez nous rejoindre à 20h00 pour profiter d’un apéritif dînatoire composé de produits du terroir Pyrénéen et partager avec nous un gâteau d’anniversaire pour un début de soirée festif et décontracté ou venir directement à 21h00 pour la descente nocturne. Au coucher du soleil, nous embarquerons dans nos rafts et partirons pour une descente calme et silencieuse dans une ambiance magique. Au cours d’une pause sur le lac des Gaves, bercés par les sons de la nuit tombante, vous plongerez avec notre conteuse au coeur des légendes locales. Un moment véritablement féérique pour petits et grands !

Idéal pour : les familles, les rêveurs, les romantiques, les épicuriens…

L’activité magique des 15 ans : descentes nocturnes sur le Gave de Pau

info@tomrafting.com +33 6 37 51 19 92 http://www.tomrafting.com/

