La punky voodoo queen Moonlight Benjamin est de retour avec un nouvel album, près de 2 ans après la sortie remarquée du précédent opus Siltane. Décrite comme la «Patti Smith Haïtienne», la chanteuse et prêtresse vaudou poursuit son exploration d’un blues rock caribéen unique et nous propose 10 nouveaux titres puissants dans lesquels sa voix incroyable se confronte aux guitares fiévreuses et saturées.

