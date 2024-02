Moonfish Les Disquaires Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Moonfish, un indie rock audacieux qui vous entraînera dans son univers captivant et lumineux !

Moonfish, c’est 4 musiciens passionnés aux influences hétéroclites.

Après Old Shooting Stars, premier album teinté d’une ambiance introspective, le quatuor enregistre actuellement son deuxième album, mettant l’emphase sur une énergie communicative.

Sur la scène des Disquaires, Moonfish se fera un plaisir de vous partager son univers captivant et lumineux, où les mélodies et les rythmes s’entremêlent et vous transportent !

Style : Indie Rock

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Moonfish