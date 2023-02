MOONEYE DE ROMA, 22 mars 2023, BORGERHOUT.

MOONEYE DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:00 (2023-03-22 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Sinds Mooneye zegevierde in ‘De Nieuwe Lichting’ van 2019, is de band niet meer weg te denken uit het Belgische alternatieve poprockcircuit. Er volgden een ep, een geprezen debuutalbum, talloze singles en een resem onvergetelijke optredens. Libberecht ontpopte zich in die eerste jaren ook van een ietwat naïeve songschrijver tot een ware vakman. Het resultaat is indierock die door een geoliede band wordt vertaald in een opzwepende liveperformance. Mooneye is tegelijk klein en groot, secuur en speels, en heeft met Libberecht een melancholische stem die je bij je nekvel grijpt.

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

Sinds Mooneye zegevierde in 'De Nieuwe Lichting' van 2019, is de band niet meer weg te denken uit het Belgische alternatieve poprockcircuit. Er volgden een ep, een geprezen debuutalbum, talloze singles en een resem onvergetelijke optredens. Libberecht ontpopte zich in die eerste jaren ook van een ietwat naïeve songschrijver tot een ware vakman. Het resultaat is indierock die door een geoliede band wordt vertaald in een opzwepende liveperformance. Mooneye is tegelijk klein en groot, secuur en speels, en heeft met Libberecht een melancholische stem die je bij je nekvel grijpt.

