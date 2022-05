Moonchild Sanelly Le Hasard Ludique, 16 juin 2022, Paris.

Le jeudi 16 juin 2022

de 20h00 à 23h30

. payant Prévente : 15€ (+frais de loc)

THEOREM., nouveau label hip-hop & RnB de Super!, et Le Hasard Ludique présentent : Moonchild Sanelly

Compositrice, chanteuse, danseuse, poète, créatrice de mode et activiste body positive, Moonchild Sanelly est une véritable touche-à-tout dont la créativité ne connait pas de frontières, puisant dans ses racines sud-africaines pour irradier sa terre d’accueil londonienne d’un esprit future ghetto punk hyper énergique. Un son electro, hip-hop, dancehall et kwaito qui a déjà rayonné de toute sa puissance sur une collection impressionnante de collaborations à la pointe, de Thierra Wack et Beyoncé (My Power) à Gorillaz (With Love To An Ex), en passant par Major Lazer (Hands Up) et Die Antwoord (NAAI IS’N LEKKER DING).

Soyez prêts à un live coloré et libéré avec Moonchild Sanelly !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-04-15/moonchild-sanelly https://www.facebook.com/events/514144236785886 https://www.facebook.com/events/514144236785886 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-04-15/moonchild-sanelly

Moonchild Sanelly Phatstoki