Moon in your blackeyes, danse contemporaine

Yzeure

Moon in your blackeyes, danse contemporaine Yzeure, 18 mars 2022, Yzeure. Yzeurespace Route de Montbeugny

2022-03-18 20:30:00

Yzeure Allier Yzeure Brillant interprète de la Cie Hervé Koubi, Giovanni Martinat crée ce premier spectacle pour parler de la femme avec huit danseuses. Évanescence aérienne, érotisme pudique et poésie sensorielle, au service d’un propos chorégraphique fort. billetterie.culture@ville-yzeure.com +33 4 70 48 53 80 http://www.ville-yzeure.com/ Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

