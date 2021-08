Moon Hooch Salle Nougaro, 4 février 2022, Toulouse.

Moon Hooch

Salle Nougaro, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

### Jazz / Nouvel album Ces trois diplômés de la New School for Jazz and Contemporary Music ont fini par se faire interdire de jouer dans le métro new-yorkais à cause de leur sale réputation d’agitateurs. Pas étonnant… Autour de deux saxophones et une batterie, Moon Hooch délivre un mélange sauvage et instinctif de house, dubstep, hip-hop et jazz qui jette sur scène un furieux son de décadence comme on en raffole ! Reconnu pour ses performances énergiques, dansantes et rythmés, le groupe a capturé en studio la même énergie brute et primitive qui les anime sur scène. ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article352) //www.youtube.com/embed/yugq5iBmtDs ![]() ### Infos pratiques Vendredi 4 février 2022 à 20h30

De 14 € à 16 €

Culture

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00