Un cône de chantier planté dans le saxophone, il n’est pas rare de voir Moon Hooch performer à l’improviste en pleine rue, jammer dans les bouchons ou klaxonner les passants à grands coups de sax. Du métro new-yorkais aux scènes du monde entier, le trio originaire de Brooklyn poursuit inlassablement son exploration musicale et émotionnelle. Dans la même veine que Too Many Zooz et Lucky Chops, Moon Hooch fait bouger les lignes avec un maelström electro-jazz capable de réveiller les rues et de retourner les salles. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€

Un trio électrisant à l’énergie folle, où le saxophone se pose en roi du beat. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2022-09-28T20:30:00 2022-09-28T22:30:00

