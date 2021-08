MOON HOOCH le moulin, 10 février 2022, Marseille.

MOON HOOCH

le moulin, le jeudi 10 février 2022 à 21:30

Saag Le Moulin en accord avec Anteprima présente Les 2 saxophonistes Wenzl McGowen et Mike Wilbu et le batteur du trio ont fait leurs débuts il y a près d’une décennie dans les rues de New York, où ils se sont rapidement forgé une réputation pour leurs prestations rauques qui ont débordé de joie et d’abandon sauvage. C’est au moment où leurs interprétations sur les quais de métro ont trasnformé des stations entières en soirées dansantes pour les banlieusards que la police de New-York s’est vu les bannir des endroits qui ne pouvaient pas supporter la foule. En quelques années à peine, le trio a fait salle comble dans le monde entier, partageant ses billets avec Galactic, They Might Be Giants et Lotus, entre autres, et se produisant à la télévision aux côtés de Tame Impala et James Blake, par exemple. C’est avec l’évolution des performances que le groupe a mis en avant le son : ils ont étoffé leur installation live avec des synthétiseurs, des instruments à vent électroniques et une installation “Reverse DJ”, qui traite le son live de leurs cors via le logiciel Ableton afin d’élargir la gamme possible des sons et des textures. NPR a salué le dernier album du groupe, “Red Sky” de 2016, comme “hypnotisant” et “musclé” (All Songs Consided host Bob Boilen a appelé le Tiny Desk Concert de Moon Hooch “un mélange aussi impressionnant de musicalité et de gaieté que j’ai vu depuis longtemps”), tandis que The Guardian a salué les ” grooves techno ” du disque, et Consequence of Sound a déclaré que l’album ” les érige au statut de groupe les plus agiles et amusants qui soient.” Sur leur nouvel album “Life on Other Planets’, on retrouve la même énergie que sur scène. [https://www.facebook.com/moonhooch/](https://www.facebook.com/moonhooch/) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – INFOS PRATIQUES 16.99 € en prévente exclusivement sur notre site 18 € sur place

16.99 € en pré-vente / 18 € sur place

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T21:30:00 2022-02-10T23:30:00