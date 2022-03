MOON HOOCH Le 106, 27 septembre 2022, Rouen.

MOON HOOCH

Le 106, le mardi 27 septembre à 20:00

Moon Hooch a commencé à jouer sur les quais de métro de New York en 2010, se faisant rapidement remarquer par la police, qui a dû les bannir des endroits qui ne pouvaient pas contenir la foule. En quelques années seulement, ils ont fait l’ouverture de Beats Antique, They Might Be Giants et Lotus, tout en faisant le plein avec leurs propres concerts dans des lieux réputés aux États-Unis et en Europe. Leur son et leurs techniques non conventionnelles – ils utilisent des objets trouvés comme des cônes de circulation – leur ont valu des apparitions sur la NPR dans le programme « Tiny Desk », « Later… with Jools Holland » au Royaume-Uni, « Hamish & Andy’s Gap Year » en Australie, et des audiences privées avec Chelsea F.C. en ligue 1. Ils sont actuellement en tournée mondiale.

