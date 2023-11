DUO DE L’AIR MOODY BAR Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic DUO DE L’AIR MOODY BAR Pornic, 25 novembre 2023, Pornic. DUO DE L’AIR Samedi 25 novembre, 19h30 MOODY BAR MOODY BAR 15 Quai du Commandant l’Herminier, 44210 Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00 Reprises décalées Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu MOODY BAR Adresse 15 Quai du Commandant l'Herminier, 44210 Pornic Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville MOODY BAR Pornic latitude longitude 47.114267;-2.100226

MOODY BAR Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/