Faut-il encore présenter le Haïdouti Orkestar ? Installé dans le paysage musical international depuis bientôt une double décennie, notre bande de gaillardes et gaillards musiciens venus de Turquie, de France, de Roumanie et de Serbie continue de brasser les cultures. Tantôt aux côtés du trompettiste Ibrahim Maalouf (le band co-signe en 2016 la BO de La Vache de Mohamed Hamidi et l’accompagne en tournée en 2019, 2022 et 2023) ; tantôt sur les routes, ménageant de prestigieuses escales comme celles du Nice Jazz Festival, du festival Django Reinhardt, ou encore celui des Musiques sacrées, à Fez.

Leur 5ème album, Yuh Yuh, est aussi le titre du morceau d’ouverture. D’aucuns penseront que ces deux syllabes expriment la joie, mais ne vous méprenez pas, il s’agit d’un cri de vindicte ! La chanson dénonce l’iniquité d’un certain régime politique qui assujettit son peuple, vole, trompe, manipule et ment sans vergogne.

C’est donc un album tout en contrastes que nous offre le Haïdouti. Y compris dans le choix du répertoire aux allures d’archipel : Les mélodies traditionnelles côtoient des morceaux groovy et modernes, fruit d’un travail de composition originale. A l’image de Harf’yle, le dernier titre de l’album, signé par le chanteur Zéki Ayad ÇÖLAŞ, dont l’inspiration trouve ses racines dans la culture alévie. Aux antipodes ce cette évocation poétique, l’on est appelé à danser, le temps d’une chanson, en compagnie de Toma Feterman invité sur A l’Est . Et puis, avec Junska Igra (composition Alon Peylet), l’on rend hommage au grand Tchaïkovski en donnant des couleurs tsiganes à sa fameuse « Barcarolle de juin[1] ».

Hommage également rendu à la culture kurde grâce à Edika Gunduz (featuring) qui chante l’amour en Kurmanci (un des trois dialectes kurdes). Semlé évoque le prénom de l’être chéri…

Ainsi, de la même manière que l’archipel forme un ensemble mosaïque mais indissociable, ces onze morceaux forment un grand tout où joie et mélancolie, colère et espoir se côtoient. Nous sommes bien dans l’air du temps…

