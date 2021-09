Rennes Evénement en ligne Ille-et-Vilaine, Rennes Moodle: accès aux cours et navigation Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A la fin de la formation, vous serez capable : * d’accéder à Moodle par l’ENT * d’identifier ce qu’est un « Espace-cours » * d’accéder à mes Espaces-cours * de naviguer dans un Espace-cours Lien de la formation: [https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96723042096?pwd=dUNZWTNqZ0V5SElJVC9IWmVzVEpnZz09](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96723042096?pwd=dUNZWTNqZ0V5SElJVC9IWmVzVEpnZz09) Code Zoom: 750596 Cette formation va vous permettre de savoir comment accéder à Moodle, de comprendre ce qu’est un Espace-cours, d’y accéder, et d’y naviguer Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

